«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الرطوبة حتى نهاية أغسطس (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الأحوال الجوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة على الوجه البحرى والقاهرة، وتصل إلى لـ80%، وفي السواحل الشمالية تصل لـ90%.وأوضحت "إيمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات على معظم أنحاء الجمهورية.وأشارت إلى أن الطقس معتدل بالنسبة للسواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتصل لـ46 درجة مئوية، وستنخفض معدلات الحرارة تدريجيًّا، وستظل نسب الرطوبة مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس.