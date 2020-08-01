رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على حالة الطقس فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:55 ص
الطقس
الطقس
طباعة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 46

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 46

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 46

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: 79%؜ نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الثلاثاء.. والفتيات يتصدرن القائمة

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

مصرع وإصابة 20 شخصا في فيضانات بأفغانستان

«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

فعاليات ساقية الصاوي بعد إجازة عيد الأضحى

في ثاني أيام العيد.. مسرح القاهرة للعرائس يقدم عرضا للأطفال

اليوم.. «الفنون الشعبية» تعرض «أنا العريس»

انطلاق «الصيف الدولي» بمكتبة الإسكندرية 15 أغسطس.. وإهداء لـ محمود رضا