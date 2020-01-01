شرطة هونج كونج تأمر بضبط 6 نشطاء بالخارج لانتهاك الأمن القومي

كشفت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الجمعة، أن الشرطة في هونج كونج أمرت بإلقاء القبض على 6 نشطاء يقيمون في المنفى للاشتباه في انتهاكهم قانون الأمن القومي الجديد، الذي أقره البرلمان الصيني في الشهر الماضي.وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن من بين النشطاء شابًا يبلغ من العمر 27 عامًا انتقل مؤخرًا للإقامة في بريطانيا بعد فراره من هونج كونج.وأضافت الشبكة أن "شرطة هونج كونج أمرت رسميًا باعتقال 6 من مثيري الشغب الذين فروا إلى الخارج".