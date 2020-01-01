بالصور.. وصلة غزل هنادى مهنا وأحمد صالح تشعل السوشيال ميديا

حرصت الفنانة الشابة هنادي مهنا اليوم الخميس، علي مشاركة متابعيها عبر موقع "انستجرام" احتفالها الثالث والعشرون بذكري ميلادها، الذي فاجأها به خطيبها الفنان خالد صالح بالترتيب مع والدها الموسيقار هاني مهنا.ونشرت هنادي مهنا مجموعة صور من احتفالها، غازلت من خلالها خطيبها، قائلة "شكرًا على كل شىء، أنا محظوظة.. بحبك يا أحلى حاجة في حياتي.. شكرًا لكل من حضر، قضيت يومي بحبكم، وأفتقد من لم يستطيع الحضور.. بحبك يا أحمد".وآخر أعمال هنادي مهنا السينمائية كان فيلم "بنات ثانوى"، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، ويشارك فى بطولته بجانب هنادي مهنا كلًا من جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.