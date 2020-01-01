الصحة: الوصول إلى صفر إصابات بكورونا يتوقف على وجود لقاح

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض إصابات فيروس كورونا في مصر.وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن انخفاض أرقام الإصابات جاءت بعد التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية.وشدد على إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، واستخدام المطهرات، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في إجازة العيد.وأكد أنه يجب تطهير الأسطح بشكل دوري، وتحذيرات لركاب المترو ووسائل النقل العام بضرورة التباعد، لافتًا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يتوقف على وجود لقاح فعال ضد فيروس كورونا.