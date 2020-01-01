استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح في عيد الأضحى

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الخسائر دائما ما تأتي مع البزخ والإفراط في كل شيء، مؤكدًا أن الاعتدال في الطعام لن يحدث معه أي مشاكل.وأضاف استشاري التغذية العلاجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس، أنه طبيًا يجب على الإنسان تناول من ١ إلى ١.٥ جرام بروتين لكل كيلو.وأشار إلى أن هناك عادات متوارثة في حياتنا عموما وبالأكل على وجه الخصوص، متابعًا: "نحن نسمي الأعياد والمناسبات بما نتناوله من طعام فيها، فنطلق على العيد الأضحى عيد اللحمة وعيد الفطر عيد الكحك وط، وشم النسيم عيد الرنجة".وقدم استشاري التغذية العلاجية بعض النصائح في عيد الأضحى، قائلًا: "إن خروف العيد لابد أن يكون بصحة وشكل جيد، وحتى تأكل لحمة ذات طعم لذيذ عليك أن تتركها لمدة ٢٤ ساعة بعد ذبحها".وأوضح أن أي أكلة تستغرق في هضمها من ساعتين إلى ثلاث ساعات باستثناء للبروتين يستغرق في هضمه من ٤ إلى ٦ ساعات ولذلك يجب الابتعاد عن تناول اللحوم والبروتينات في وجبة العشاء.وتابع: "اللي بيغسل كلى واللي عنده مشاكل في الكبد هم الأكثر عرضة للمشاكل الصحية ويجب عليهم الحذر".وشدد استشاري التغذية العلاجية على مرضى الكوليسترول وممن يعانون من اليوريك أسيد بضرورة الحذر من الإفراط في تناول اللحوم".