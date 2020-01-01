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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صدمة للفنانة آمال ماهر.. «يوتيوب» يحذف أغنية «اللى قادرة»

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:34 ص
آمال ماهر
آمال ماهر
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صدمت المطربة آمال ماهر، بحذف أغنيتها "اللي قادرة" من موقع الفيديوهات اليوتيوب بعد تخطيها حاجز الـ8 ملايين مشاهدة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل وصل إلى غلق قناتها الرسمية.

من جناهب قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن السبب وراء غلق القناة وحذف أغاني آمال ماهر قد يرجع إلى وجود أزمة في حقوق الملكية، والمحتوى الخاص بالقناة.

وأوضح أن "يوتيوب" يحذف القناة تلقائيا دون أي تدخل بشري، إذا كان هناك مخالفة للاشتراطات الخاصة بها، أو مشكلة في التراخيص المتعلقة بها.

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