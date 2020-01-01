«أكلة على الماشى».. النجرسكو فى 4 خطوات فقط

المكونات:

طريقة التحضير:

يعد اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليست بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.وتعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فالبعض قد يمل من الطعام التقليدى.في السطور التالية نقدم طريقة عمل "النجرسكو" بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.مكرونةصدور دجاج مقطعه شرائح صغيرةبصل مبشورفلفل الوانجزر مبشور٢ ثمرة طماطم مبشورة ومنزوعة القشر٢ كوب لبنكوب ماءقشطةجبن موتزريلا٢ ملعقة سمنةملح وفلفل وكاريمكعب مرق- سلق المكرونة في ماء مغلي وقليل من الملح.- في طاسة على النار يتم تشويح شرائح الدجاج وتتبيلها بالملح والفلفل والكاري ثم وضع البصل والفلفل والجزر وتقليبها قليلا ثم وضع الطماطم المبشورة وتركها حتى تمام النضج.- لعمل صوص البشاميل يتم وضع ٥ ملاعق دقيق في وعاء ع النار مع نفس المقدار سمنة أو زبدة وعندما يصبح لونه ذهبيا يتم وضع اللبن وكوب الماء وتمليحه بالملح والفلفل ومكعب مرق وأخيرا وضع القشطة حتى يصبح قوامه سميكا.-بعد سلق المكرونة وإعداد البشاميل والدجاج يتم خلط المكونات جميعا مع مقدار بسيط من البشاميل وغرفها في طواجن ثم تغطيتها بالبشاميل ورش الجبن الموتزريلا ووضعها في فرن متوسط الحرارة إلى أن يصير لونها ذهبيا.