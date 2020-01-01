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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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«أكلة على الماشى».. النجرسكو فى 4 خطوات فقط

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:50 م
النجرسكو
النجرسكو
إسلام جمال
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يعد اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليست بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.

وتعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فالبعض قد يمل من الطعام التقليدى.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل "النجرسكو" بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.

المكونات:
مكرونة
صدور دجاج مقطعه شرائح صغيرة
بصل مبشور
فلفل الوان
جزر مبشور
٢ ثمرة طماطم مبشورة ومنزوعة القشر
٢ كوب لبن
كوب ماء
قشطة
جبن موتزريلا
٢ ملعقة سمنة
ملح وفلفل وكاري
مكعب مرق

طريقة التحضير:
- سلق المكرونة في ماء مغلي وقليل من الملح.
- في طاسة على النار يتم تشويح شرائح الدجاج وتتبيلها بالملح والفلفل والكاري ثم وضع البصل والفلفل والجزر وتقليبها قليلا ثم وضع الطماطم المبشورة وتركها حتى تمام النضج.
- لعمل صوص البشاميل يتم وضع ٥ ملاعق دقيق في وعاء ع النار مع نفس المقدار سمنة أو زبدة وعندما يصبح لونه ذهبيا يتم وضع اللبن وكوب الماء وتمليحه بالملح والفلفل ومكعب مرق وأخيرا وضع القشطة حتى يصبح قوامه سميكا.
-بعد سلق المكرونة وإعداد البشاميل والدجاج يتم خلط المكونات جميعا مع مقدار بسيط من البشاميل وغرفها في طواجن ثم تغطيتها بالبشاميل ورش الجبن الموتزريلا ووضعها في فرن متوسط الحرارة إلى أن يصير لونها ذهبيا.

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