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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم كوريا الشمالية: لا مزيد من الحروب بفضل الأسلحة النووية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:36 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن تصريحات كيم جاءت في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى السابعة والستين لانتهاء الحرب الكورية التي اشتعلت بين عامي 1950 و1953، وحلت ذكراها في 27 يوليو.

وقال كيم، في خطاب نقلته الوكالة، إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف: "الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية".

ومضى قائلًا: "بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حربًا بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد".

وجاء الخطاب في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية لتفكيك برامج بيونجيانج النووي والصاروخي مقابل تخفيف العقوبات من جانب واشنطن.

وكان كيم اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وتعززت الآمال في إنهاء التهديدات النووية الكورية الشمالية بطريق التفاوض.

لكن قمتهما الثانية، في عام 2019 في فيتنام، والاجتماعات اللاحقة على مستوى العمل انهارت.

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