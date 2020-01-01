«حميات أسوان» تحذر من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها

حذر الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات فى أسوان، من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها، كونها تشكل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".وأوضح "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن هناك أشخاص يصابون بكورونا ولا تظهر عليهم الأعراض وفى حال تصادف شخص من هؤلاء بالنفخ فى الأضحية سوف يترتب عليه كارثة، كون كل من سيتعامل مع هذه الأضحية سوف يصاب.وأضاف "محروس" أن النفخ بهذه الطريقة أمر تقليدى لدينا فى مصر، ومع اقتراب عيد الأضحى، وكثرة الأضاحى يجب علينا الحذر من ذلك حفاظًا على الصحة العامة.