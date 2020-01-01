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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غطاس: تركيا سحبت بعض قطعها البحرية بعد المناورات الفرنسية المصرية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:00 م
الدكتور سمير غطاس
الدكتور سمير غطاس
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن القوات التركية البحرية في البحر المتوسط، سحبت بعض قطعها بعد جولة المناورات المصرية الفرنسية البحرية، وهذا يؤكد أن ثمة تراجع "تكتيكي" على الأقل من اللغة الصادرة من مساعدي أردوغان وادعائهم بأنهم لا يرغبون في المواجهة مع مصر.

ونفى في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن يكون في نية تركيا التراجع استراتيجيا، لكن غطاس عزى هذا التراجع التكتيكي أنها تواجه موقفا أوروبيا ومصريا وفرنسيا واضح تماما دفعها للتراجع خطوة للخلف، لكنها ما زالت في نفس الوقت تعزز من قدراتها العسكرية داخل ليبيا.

وتوقع استمرار أردوغان في غيه العسكري ما لم يتلق ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية العسكرية، مشددًا على أن النظام التركي يوهم واشنطن أن تواجده في ليبيا يهدف لمنع التمدد الروسي في الأراضي الليبية على غرار سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تتلكأ في منح الضوء الأخضر نظرًا لقرب ظروف عقد الانتخابات الأمريكية.

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