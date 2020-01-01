السعودية تطلق حملة لمكافحة الاتجار بالبشر على أراضيها

أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد بن صالح العواد، اليوم الإثنين، حملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020م.وأكد العواد أن الاتجار بالأشخاص من أكثر الأنشطة الإجرامية ما يتطلب التعاون من أجل القضاء عليه كجريمة تشكل إساءة لحقوق الإنسان، وذلك وفق وكالة أنباء السعودية "واس".وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن الحملة تأتي في وقت شهدت فيه المملكة تطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات نوعية أسهمت في تقدمها في ملف الاتجار بالأشخاص.وقال العواد إن المملكة حققت تحولات في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبلوغ أفضل المستويات في هذا الخصوص.