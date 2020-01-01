رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تطلق حملة لمكافحة الاتجار بالبشر على أراضيها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:38 م
عواد بن صالح العواد،
عواد بن صالح العواد،
محمد عمر
طباعة
أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد بن صالح العواد، اليوم الإثنين، حملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2020م.

وأكد العواد أن الاتجار بالأشخاص من أكثر الأنشطة الإجرامية ما يتطلب التعاون من أجل القضاء عليه كجريمة تشكل إساءة لحقوق الإنسان، وذلك وفق وكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن الحملة تأتي في وقت شهدت فيه المملكة تطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال إحداث تغييرات وإصلاحات نوعية أسهمت في تقدمها في ملف الاتجار بالأشخاص.

وقال العواد إن المملكة حققت تحولات في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبلوغ أفضل المستويات في هذا الخصوص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

خالد العناني: استقبال 26 ألف سائح بشرم الشيخ والغردقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس في العيد: «الرطوبة عالية»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

خالد العناني: استقبال 26 ألف سائح بشرم الشيخ والغردقة

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

لا قهوة فى الشرفات.. باريس تتخلى عن بعض عاداتها لحماية المناخ

أونكتاد: محيطات العالم تعرضت لموجة هائلة من مخلفات البلاستيك

شركة روسية تبدأ بيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

«أبوظبى للخلايا الجذعية» يبدأ إجراء عمليات زراعة النخاع العظمى

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
المزيد

الثقافة

«الإعلام المصري وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ حسام الضمراني

ورش لتعليم النسج على النول بـ«ثقافة القاهرة»

مسارح البيت الفني تستعد بـ9 عروض في عيد الأضحى

كريمة نور عيساوي: الشعر والإبداع شراع المبدعين في زمن الأوبئة