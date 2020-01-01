نسرين فؤاد تكتب: "التجربة.. الألم والاستفادة"

كلما مررنا بتجربة ما بحياتنا سواء كانت بسيطة سهلة أو معقدة مربكة أو كانت متعبة مؤلمة أو لطيفة مبهجة، فى نهاية التجربة، نقف وننظر ونفكر ونقرر ونخرج منها بجديد يغير بشكلٍ أو بآخر سلوكاً ما أو منهج تفكير.التجارب هي المغير الأهم لنفوسنا وعقولنا طوال الحياة، نأخذ منها وتأخذ منا.. نخوضها وتصنعنا وتنحت بتفاصيلها شخصياتنا المختلفة.يميل بعض الفلاسفة إلي القول أنه كلما زادت التجارب صعوبة وقسوة، كلما كانت أكثر أهمية وأكبر تأثير وتصنع ذلك الفارق الذي يجعل من هم أكبر منا سناً يتنهدون بشجن وهم يلوحون إلي ما مروا به على مدار أعمارهم من مواقف وتجارب جعلتهم يملكون تلك الحكمة وكل هذا العقل المتزن.أخر تلك التجارب المهمة الشديدة الوقع والتأثير، هي تجربة العزلة والوحدة تجنباً لفيروس قاتل لا يعرف أحد حتى الآن طريقة مؤكدة لمحاربته والقضاء عليه.علي مدار عقود من الزمان لم نخرج كمجتمع خارج سياق المعروف والمعتاد، ولعل تلك التجربة كانت من الإتساع والعمومية أن شملت الجميع دون إستثناء الكل مر بها والكل تأثر بها، ولأن القاعدة تشير إلى أن الشخص السوي صاحب العقل المتزن هو من يستفيد من التجارب حتى إن كانت قاسية ومؤلمة، أري أننا أمام فرصة مميزة لأخذ قرار التغيير والتعديل والبديل.الفرصة سانحة أن نعيد النظر لقالب التعليم وزيادة المساحة الخاصة للتعليم عن بعد وتطويع التكنولوجيا للخروج من الفصول المدرسية المكدسة بالطلاب وتعويض ذلك بالتواصل الإلكتروني.الكل جرب وأصبح صاحب سابق معرفة بالتعامل والإستفادة،دعم الحكومة وحثها على الإسراع في عملية ميكنة كل أعمالها وأن يصبح المواطن يملك القدرة على إستخراج كل ما يلزمه عن طريق الإنترنت ودون الحاجة للوقوف في طوابير طويلة للحصول علي ورقة بسيطة.فرصة ذهبية للحكومة وللمواطنين بحد سواء أن يكون ذلك الهدف هو محور إهتمام جميع الأطراف، والتجربة أثبتت أن الكثير من الأعمال تتم بنصف عدد الموظفين وبنفس الكفاءة.وفرصة جديدة لإعادة توزيع الخريطة الوظيفية بحيث يجلس كل موظف في مكانه الصحيح والسليم فلا نعاني من نقصهم في أماكن أو تكدسهم في أماكن أخرى.تعايشنا بشكل آمن والمحال تغلق أبوابها في الثامنة أو قبلها،مكسب لا يود التفريط فيه غير عابث لا يبال.رأينا جميعاً فائدة ذلك من هدوء وراحة وشوارع خالية من الزحام وليل هادئ حالم يشبه ليل الشعراء والرومانسيين.الحقيقة أن التجربة بكل ما فيها من ألم وفزع وفقدان، إلا أننا يمكننا الإستفادة منها والخروج بمكاسب لم يكن يتخيلها أحد تحدث بكل هذه السهولة.الفرصة سانحة والعقول مهيئة لنغير الكثير ونحقق الأكثر، فقط لو أننا أردنا أن نخرج من تلك التجربة بالاستفادة.إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية