مؤسس «تياترو الصعيد»: نركز الضوء على فنون الجنوب (فيديو)

قال كيرو صابر، مؤسس تياترو الصعيد، إن مقر المسرح في المنيا وبدأ العمل على الفكرة في نوفمبر 2014، لافتًا إلى أن المسارح التابعة للهيئات غالية الثمن، ولكنه تغلب على هذا العائق، متابعا: "فكرنا في تقديم عروض المسرح بمكان واسع يعرض الفنون المسرحية المتنوعة".وأشار مؤسس تياترو الصعيد، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من المسرح هو أن يستمتع الناس بالعروض في الصعيد بدلا من السفر إلى القاهرة للتنزه والترفية على الرغم من توافر المواهب والإمكانيات لدينا.وتابع: "نتمنى أن نلفت نظر المنتجين على فنون الصعيد"، لافتًا إلى أن الصعيد مليئ بمواهب غير واضحة للعالم.وأكد مؤسس تياترو الصعيد، أنه يقدم عروض جديدة يوميا بشكل سريع ومستقل، مشيرًا إلى أن العروض المقدمة من تياترو الصعيد تختلف تماما عن تياترو مصر.