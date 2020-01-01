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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ىالإحصاء»: 33.3% زيادة في الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الطبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:11 ص
صناعة الأجهزة الطبية
صناعة الأجهزة الطبية
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 86.86 خلال شهر مايو 2020 (أولـي) مقابل 93.86 خلال شهر أبريل 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض 7.5%.

وجاءت بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، صناعة المشروبات، حيث بلغ الرقم القياسي 171.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل 2020، حيث بلغ 108.3 بارتفاع قدره 58.1%، بسبب زيادة الطلب على المشروبات نظرا لحلول موسم الصيف.

وبلـغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 124.7 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل 2020، حيث بلغ 93.6 بارتفاع قدره 33.3%، بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلـغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 124.1خلال شهر مايو 2020 مقارنة بأبريل 2020، حيث بلغ 165.9 بنسبة انخفاض قدرها 25.2% بسبب تخفيض الطاقة الإنتاجية وتوقف عدد من المصانع بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة منتجات التبغ 76.2 خلال شهر مايو 2020 مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغ 114.2 بانخفاض قدره 33.3% وذلك بسبب قلة المبيعات وانخفاض الأسعار إلى جانب غلق المقاهي تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

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