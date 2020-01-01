كازاخستان تسجل 1402 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت كازاخستان 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 83 ألفًا و122 حالة.وقالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء «كازينفورم» الكازاخية- إن العاصمة نور سلطان احتلت المركز الأول في عدد الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 292 حالة، فيما جاءت مدينة ألماتي في المرتبة الثانية بتسجيل 221 حالة، بينما سجلت منطقة شرق كازاخستان 171 حالة.أما عن حصيلة الوفيات، فقد سجلت كازاخستان حتى الآن 610 حالات وفاة منذ بدء الأزمة.