سعر الذهب يسجل مستوى قياسيًا منذ 2011

سجل سعر الذهب خلال التداول في بورصة "Comex"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مستوى قياسيا منذ العام 2011.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، ارتفع سعر أونصة تروي واحدة من الذهب عند إغلاق التداول بنسبة 0.8%، مقارنة مع جلسة التداول السابقة، ووصلت إلى مستوى 1912 دولارًا أمريكيًا.وسجلت المرة الأخيرة التي تجاوز فيها سعر أونصة تروي واحدة من الذهب مستوى 1910 دولارات أمريكية في سبتمبر 2011.