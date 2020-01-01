المصرى لحقوق الإنسان ينظم دورة حول مراقبة انتخابات الشيوخ

قام التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية، بعقد دوراته التدريبية للشباب حول الإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، واستهدفت بناء كوادر حقوقية من باحثين ومدربين وكوادر إعلامية وطبية بمرجعية حقوقية قادرة على المساهمة في تحديث المجتمع وحياة المواطنين من منظور حقوقي.وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسس التحالف المصرى، إنه تم عقد تدريبات فى المحافظات قنا والأقصر وأسوان وبني سويف والشرقية والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، وذلك بالتنسيق مع ما يقرب من ١٠٠ جمعية شملت ٥٠٠ متابع للانتخابات، وتنفيذ ١٥ تدريبا في ١٤ محافظة.وأضاف: أنه قام بالتدريب الخبير الحقوقي عبدالناصر قنديل استشارى النظم الانتخابية، وهيثم عثمان، وبسمة فؤاد منسقة البرامج بالملتقى، وناقش مع الحضور عدة محاور، كان أبرزها (الاستحقاقات الانتخابية، قانون مجلس الشيوخ، متابعة الانتخابات)، فى أجواء من التفاعلية بين المتلقين من مسئولى ومندوبى الجمعيات والمؤسسات التنموية والحقوقية.وأوضح عبدالحافظ، أن التدريب تضمن تعريفا بمجلس الشيوخ واختصاصاته والإطار الدستورى والقانونى المنظم له، كما تضمن التدريب تعريف المشاركين بحقوق وواجبات المراقب وآليات الرصد وإعداد التقارير ذات الصلة بنتائج المتابعة، مشيرا إلى أنه من المزمع تنظيم نحو ١٥ تدريبا بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد لمتابعيه بتلك المحافظات بهدف ضمان متابعة مهنية تتفق وآليات المتابعة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما قالت بسمة فؤاد منسق البرامج بمؤسسة ملتقى الحوار، إن التدريب على متابعة انتخابات مجلس الشيوخ هذه المرة يختلف عما سبقه من تدريبات للتحالف، حيث إنها أول انتخابات لمجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للتشريع عقب إلغاء مجلس الشورى منذ نحو ١٠ سنوات.وأضافت: أن تدريب المتابعين تم على آليات المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وآليات ورصد المخالفات وإعداد تقارير نتائج المراقبة.