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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تأمين كامل.. خطة «المترو» فى عيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:42 م
المترو
المترو
الشيماء زيدان
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كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، خطة استقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم، أن عدد الرحلات في خطوط المترو الثلاثة سيكون 1400 رحلة خلال أيام العيد.

وأوضح أن مواعيد عمل المترو خلال أيام العيد هي نفس مواعيد العمل الرسمية للمترو، من الساعة الخامسة والربع صباحًا، حتى الثانية عشر مساءً.

وتابع: "مستعدون للدفع بقطارات إضافية فارغة في أي محطة متكدسة بالركاب لامتصاص هذا الزحام، خلال أيام العيد".

وأشار إلى أن فرق الطوارئ منتشرة على الخطوط الثلاث؛ لمواجهة أي عطل طارئ قد يحدث، مؤكدًا أن إدارة المترو تمتلك 20 نقطة إسعاف منتشرة على الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق لاستقبال أي حالة طارئة ويتم نقله لأقرب مستشفى بمحيط المحطة.

وواصل: "تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، لعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية داخل المحطات وخارجها وداخل القطارات؛ لمتابعة أي حركة من الخارجين عن القانون".

وأكد، أن إدارة المترو تشدد على جميع الركاب والعاملين بالمترو بضرورة ارتداء الكمامة، خاصة أنها متوافرة داخل محطات المترو.

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