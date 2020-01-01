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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: إغلاق تدريجى لمستشفيات العزل (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:47 م
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال
ياسمين عباس
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أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات".

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن كل إمكانيات الدولة مجهزة لمواجهة أزمة كورونا، ودراسة كيفية الإغلاق أثناء الأزمة كان له الفضل في تقليل الإصابات، فالإغلاق التام تسبب في انهيار بعض الدول مع أزمة صحية، وبالتالي كانت الأزمة أكبر.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أنه في مصر كل شيء كان مدروسًا، وكان هناك رد فعل سريع من الدولة المصرية، لافتة إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا، معقبة: "بدأ بالتدريج إغلاق بعض مستشفيات العزل في ظل انخفاض الإصابات".

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