ضبط 1846 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1846 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.