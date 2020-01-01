إيران تتوعد بالرد على مقتل «سلماني» مجددًا

تواصل السلطات الإيرانية، تهديداتها بالرد القاسي، والانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد يناير الماضي.وبحسب وكالة مهر الإيرانية فقد هدد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، بالانتقام المؤلم لمقتل سليماني ورفاقه، مؤكدًا أن الرد على ذلك لم ينته بعد".وقال عبد اللهيان إن استهداف طهران لقاعدة عين الأسد في العراق مطلع العام (التي يتموضع فيها جنود أمريكان)، كان ردًا على استهداف واشنطن للسيارة التي كان يقلها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.وأشار عبد اللهيان إلى تصريحات المرشد الأعلى، علي خامنئي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي زار طهران الثلاثاء الماضي، وقال إن يتحدث المرشد وبعد عدة شهور من الاغتيال الجبان لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما، فهذا يعني أن الانتقام القاسي لا يزال على الطريق، ولن يمر الاغتيال من دون رد".