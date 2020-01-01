مقتل وإصابة 5 جنود أفغان جراء انفجار سيارتين ملغومتين

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد مقتل جنديين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار سيارتين ملغومتين في إقليم "هلماند" الجنوبي.ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم (هلماند) عمر زواك قوله إنه في الساعة العاشرة مساء أمس (السبت) بالتوقيت المحلي لأفغانستان انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من عدد من نقاط التفتيش الأمنية بمنطقة (نهر السراج)".ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.