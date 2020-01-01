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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 5 جنود أفغان جراء انفجار سيارتين ملغومتين

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:36 ص
أفغانستان
أفغانستان
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أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأحد مقتل جنديين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار سيارتين ملغومتين في إقليم "هلماند" الجنوبي.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم (هلماند) عمر زواك قوله إنه في الساعة العاشرة مساء أمس (السبت) بالتوقيت المحلي لأفغانستان انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من عدد من نقاط التفتيش الأمنية بمنطقة (نهر السراج)".

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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