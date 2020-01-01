الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 35 25الإسكندرية 31 25وادي النطرون 35 24طنطا 34 25شبين الكوم 34 24دمنهور 33 25بلطيم 32 25مطروح 30 20السلوم 32 20سيوة 36 22بورسعيد 31 24دمياط 31 23الزقازيق 35 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 37 20السويس 36 22العريش 32 23رفح 32 23رأس سدر 39 25نخل 38 20نويبع 40 28طابا 37 26كاترين 36 21الطور 36 25شرم الشيخ 41 31الغردقة 41 29مرسى علم 38 30الفيوم 37 24بني سويف 37 23المنيا 39 25أسيوط 40 26سوهاج 41 27قنا 42 28الأقصر 43 30أسوان 43 31إدفو 43 30أبوسمبل 41 26الوادي الجديد 42 25شلاتين 40 29أبو رماد 39 29حلايب 36 30رأس حدربة 35 30