الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأحد 26/يوليه/2020 - 08:07 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 34 25
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 20
السلوم 32 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 37 20
السويس 36 22
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 38 20
نويبع 40 28
طابا 37 26
كاترين 36 21
الطور 36 25
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 41 29
مرسى علم 38 30
الفيوم 37 24
بني سويف 37 23
المنيا 39 25
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 30
أسوان 43 31
إدفو 43 30
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 40 29
أبو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 35 24
طنطا 34 25
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 20
السلوم 32 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 37 20
السويس 36 22
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 38 20
نويبع 40 28
طابا 37 26
كاترين 36 21
الطور 36 25
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 41 29
مرسى علم 38 30
الفيوم 37 24
بني سويف 37 23
المنيا 39 25
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 30
أسوان 43 31
إدفو 43 30
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 40 29
أبو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30