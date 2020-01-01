أحمد زاهر: «أي تعليق مسيء لي ولبناتي هبلغ مباحث الإنترنت»

تحدث الفنان أحمد زاهر، عن آخر أعماله التي يجهزها حاليًا للموسم الجديد، وهو فيلم يشمل بطولة مشتركة بينه وبين الفنان نضال الشافعي، مؤكدًا أن دوره في الفيلم لا علاقة له بذوي الإعاقة، حيث إنها شائعة لا صحة لها.وأضاف "زاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم السبت، أن الفيلم سيكون اسمه "زنزانة 7"، ولا علاقة له بالفيلم التركي "معجزة في الزنزانة رقم 7"، الذي يحكي قصة شخص من أصحاب الهمم.وأوضح أن تصوير فيلم "زنزانة 7" بدأ منذ عامين، يعني أنه قبل تصوير فيلم "معجزة في الزنزانة"، مشيرًا إلى أنهم عادوا لتصوير باقي الفيلم بعد شهر رمضان الماضي.وعن تعرضه للتنمر كثيرًا، أكد أنه سيتعامل بالقانون ضد أي تعليق مسيء أو متنمر تجاهه، مضيفًا: "لو شخص رافض وجودي ولا يقبل موهبتي أو حديثي على مواقع التواصل بدلًا من أن يتنمر علي ويسيء إلي، لا يتابعني".وأشار إلى أنه لا يتحمل التعليقات المسيئة عن بناته ولا يستطيع ضبط نفسه تجاه ما يتعرضا له من شتائم وإساءة وتنمر.وواصل: "هتصرف بعد كده زي شريف منير، وأي حد هيكتب أي كومنت هصوره سكرين وهروح لمباحث الإنترنت، ولما يتسجنوا وياخدوا عقاب بشع يمكن يتلموا".