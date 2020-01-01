بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط الشرطة في البحيرة

اعتمد اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي لجميع مراكز وأقسام الشرطة.وشملت الحركة تعيين المقدم إسلام السعدني رئيسًا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، والرائد محمد جمعة رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيت، والرائد أحمد عوف رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، والرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، والرائد محمود هندي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبوالمطامير، والرائد أحمد المراكبي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبوحمص، والرائد أحمد حمدي رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية.وجدد مدير أمن البحيرة، الثقة في كل من: "المقدم أحمد الشرقاوي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة دمنهور، والرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، والمقدم عمر عرفات رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، والرائد محمد زايد رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، والرائد محمود قاسي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان رئيسًا للمباحث بوادي النطرون".وضمت الحركة تولي العميد محمود عيسي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بقطاع بدر، والمقدم أحمد العريان رئيسًا لمباحث الآداب، والمقدم أحمد التراس رئيسًا لمباحث المصنفات، والرائد مصطفي أبوالريش وكيًلا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العميد وجدي الصيرفي رئيسًا لإدارة مباحث التموين.فيما تولي العقيد مصطفي السعدني مأمورًا لمركز الدلنجات، والعقيد أحمد داود مأمورًا لمركز حوش عيسي، والعقيد عادل محبوب مأمورًا لقسم شرطة كفر الدوار، والعقيد أحمد البنا مأمورًا لمركز إيتاي البارود، والعميد ياسر طوسون المقرحي مأمورًا لمركز شرطة وادي النطرون، والعقيد علاء أبوغزالة مأمورًا لمركز بدر.