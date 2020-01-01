برلماني: «صنع في مصر» تخفف آثار كورونا على المواطنين وأصحاب الأعمال

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الصناعة الوطنية جيدة للغاية وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار المحلي، مشيرين إلى أن نجاحها يتوقف على عدة شروط أبرزها جودة المنتجات والأسعار التنافسية.وأوضح متولي، في بيان، أن إنعاش السوق والخروج من الأزمة الحالية، لن يكون إلا من خلال الدعم المباشر للمواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية ودوران الأموال في شرايين الاقتصاد المصري، حتى يزيد الاستهلاك ومن ثم الإنتاج والتشغيل، مشيرا إلى أنه لابد من منع الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية البديلة ودعم القطاع الصناعي والزراعي لأنهما طوق النجاة للاقتصاد المصري.وأضاف، أن سبب تشكك المواطن في المنتج المحلي هو بعض الانفلات الذي حدث في عملية التصنيع، مضيفًا أن المواطن يُفضل الأجنبي رغم أن بعض هذه المنتجات معيبة والعمر الافتراضي لها لا يتعدى أسبوعًا وليس لها مراكز صيانة، وأكد أن هناك وفرة في الأيدي العاملة الماهرة المؤهلة للعمل في هذه الصناعات، مع وجود فرق في الأسعار عن المنتج الأجنبي، ما يسمح للمنتج المحلي أن ينافس بقوة.وأكد أن المبادرة ستكون خطوة للحد من البطالة بتشغيل الشباب في المصانع، إلى جانب زيادة التنافسية وتحسين المنتج، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مضيفًا أن ما ينقصنا هو الترويج للمنتج المحلي وثقافة المستهلك والذي تسعى خدمة ما بعد البيع والتي هي أهم من البيع في تحسينه.