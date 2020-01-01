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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

السبت 25/يوليه/2020 - 09:54 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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يواصل العلماء في بريطانيا إجراء التجارب حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليؤكد أحد كبار علماء المناعة في العالم أن الفيروس "باق إلى الأبد".

وقال البروفيسور جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد، إن فيروس كورونا المستجد "قد يظل مستوطنا إلى الأبد، كون العنصر المسبب لعدوى الفيروس قد لا يقضى عليه أبدا".

وقدم بيل أدلة تفيد بأن أي "لقاح محتمل ضد الفيروس، من غير المرجح أن يكون له تأثير مناعي مستدام فيستمر فترة طويلة جدا"، بحسب هيئة "بي بي سي".

وأضاف بيل أن المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيدا من اللقاحات ومزيدا من الأمراض.

وضرب بيل مثالا بمرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أنه مرض يسببه فيروس، وله لقاح سهل، لكنه موجود دائما.

وأضاف بيل "لاحظوا مدى الصعوبات التي واجهها العلماء والأطباء للتخلص من مرض شلل الأطفال مثلا، فعلى الرغم من أن برنامج القضاء على ذلك الفيروس لا يزال مستمرا منذ نحو 15 عاما، لم يتحقق الهدف المرجو المتمثل في التخلص منه كليا".

وأتم البروفيسور جون بيل أنه "سيأتي كورونا ويذهب، وسنشهد فصول شتاء عدة يعاود فيها الفيروس نشاطه".

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