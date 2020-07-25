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محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-7-2020 فى المحافظات

السبت 25/يوليه/2020 - 03:15 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم «الدستور»، مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-7-2020 الموافق 4 ذى الحجة 1441 هجريًا في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهي: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-7-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:29 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:22 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:30 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:01 م، العشاء 8:31 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 50: 6 م، العشاء 8:20 م).

بورسعيد: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:22 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:37 م، العشاء 8:03 م).

أسوان: (الفجر 4:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:33 م).

سوهاج: (الفجر 3:39 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:09 م).

السويس: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:17 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:43 م).

الوضوء مع وجود طلاء الأظفار


طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمات؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة.

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