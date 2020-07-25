مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-7-2020 فى المحافظات

الوضوء مع وجود طلاء الأظفار

تقدم «الدستور»، مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-7-2020 الموافق 4 ذى الحجة 1441 هجريًا في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهي: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.محافظة القاهرة: (الفجر 3:29 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:22 م).الإسكندرية: (الفجر 3:30 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:01 م، العشاء 8:31 م).الإسماعيلية: (الفجر 3:23 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 50: 6 م، العشاء 8:20 م).بورسعيد: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:22 م).شرم الشيخ: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:37 م، العشاء 8:03 م).أسوان: (الفجر 4:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:33 م).سوهاج: (الفجر 3:39 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:29 م، المغرب 6:45 م، العشاء 8:09 م).السويس: (الفجر 3:24 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:17 م).مرسى مطروح: (الفجر 3:40 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:12 م، العشاء 8:43 م).طلاء الأظفار بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيءٍ من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب قبل الشروع في الوضوء إزالةُ هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادةً عازلةً تمنع وصولَ الماء إلى الظفر، وكذلك إزالةُ الكريمات؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة.