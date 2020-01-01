هنادي مهنى: كنت مدرسة ودخلت التمثيل بالصدفة

قالت الفنانة هنادي مهنى، إن دخولها لمجال التمثيل كان بمحض الصدفة، ولم تتوقع يومًا أن تعمل في مجال التمثيل، خاصة أنها كانت ترى نفسها غير موهوبة فيه.وأضافت «هنادي» خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» اليوم، أنها عملت في مجال التدريس للمراحل الأساسية، حيث قامت بتدريس المزيكا واللغة الفرنسية.وأكدت أن الفرصة الأولى التي أتتها في شبابها في التمثيل لم يقتنع بها أحد، حتى أن كل الممثلين والمنتج رفضوا وجودها في المسلسل بسبب سوء أداء، لكن أحمد خالد أمين تمسك بها بشدة لتقوم بالدور.