إقالة وزير الخارجية التونسي من منصبه

أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي، وزير الشؤون الخارجية، نور الدين الري، من منصبه وكلف سلمى النيفر بمهامه، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.يذكر أن وزير الخارجية التونسي، أجرى منذ أسابيع قليلة، اتصالا هاتفيا مع نظيره في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.وجاء الاتصال بعد أيام قليلة من زيارة قيس سعيّد لباريس، التي أكد فيها على "الشرعية المؤقتة" لحكومة الوفاق، ما اعتبر تحولًا لافتًا في موقف الدبلوماسية التونسية، إزاء الملف الليبي.