«خليفة»: إغلاق «فيسبوك» كل الصفحات الفلسطينية سياسة إسرائيلية ممنهجة

علق مدير قناة فلسطين سمير خليفة، على خطوة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بغلق كافة الصفحات الفلسطينية وعلى رأسها صفحة قناة فلسطين الرسمية.وقال خليفة إن إغلاق صفحة التلفزيون ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة لمحاربة الإعلام الفلسطيني ومحاربة المحتوى الفلسطيني، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية من خلال إغلاق صفحة تلفزيون فلسطين الذي يقوم بفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى.وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها محاولة لتزوير الحقائق الذي تنفذه الماكنة الإعلامية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمحاربة تلفزيون فلسطين فقد نفذت ذلك آلاف المرات من خلال تفجير مقر تلفزيون فلسطين في كل من غزة ورام الله خلال انتفاضة الأقصى وملاحقة الصحفيين العاملين فيه واستهدافهم بالقتل العمد خلال تغطية الأحداث، بجانب عمليات الاعتقال للصحفيين.وتابع خليفة، "في بداية عام 2020 أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مكتب تلفزيون فلسطين في القدس ومنعت طاقمه من العمل حتى هذه اللحظة وليس غريبًا أن تقوم اليوم سلطات الاحتلال بالاتفاق مع فيس بوك من خلال الاتفاقية التي بينهما بإغلاق صفحة التلفزيون والتي زادت وتيرتها في الأونة الأخيرة حيث انصاعت منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك للتعليمات الإسرائيلية بإغلاق عشرات الصفحات للصحفيين الفلسطينين، بالإضافة لحذف منشوراتهم بحجة أنها تحرض على الإرهاب".وأكد خليفة أن ذلك كله يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية، متابعًا "صحيح أن إدارة فيسبوك أغلقت صفحة التلفزيون، لكنه يقوم في كل مرة بإنشاء صفحات بديلة لتظل الرواية الفلسطينية تصدح بالحقيقة دائما".