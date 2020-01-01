7 آلاف عامل أصيبوا بكورونا داخل مستشفيات سان بطرسبورج الروسية

أعلن محافظ مدينة سان بطرسبورج الروسية (العاصمة الشمالية لروسيا) ألكسندر بيجلوف، أن أكثر من 7 آلاف شخص من العاملين في مستشفيات المدينة أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه ليس كلهم من الأطباء.وأضاف بيجلوف، إن هذا الرقم لا يشمل الأشخاص المتخصصين في مجال الطب فحسب، بل والأشخاص غير المتخصصين أيضًا، مثل العاملين في أقسام شؤون الكوادر والمحاسبين والخبراء في مجال أنظمة المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير من المصابين يعود بالدرجة الأولى إلى كثرة عدد العاملين في القطاع الطبي الذين يخضعون أسبوعيا للاختبار من أجل التأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس التاجي.