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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيسبوك يحذف صفحات فلسطينية.. منها «التلفزيون الرسمي»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 ص
فيسبوك
فيسبوك
مروة عنبر
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عقب أيام من قيام محرك البحث العالمى "جوجل" بإخفاء فلسطين من خرائط البحث، أقدم موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، على حذف عدة صفحات فلسطينية، بينها صفحة تلفزيون فلسطين الرسمي.

وقال مركز صدى سوشيال، إنه رصد عددا من الانتهاكات الجديدة ضد صفحات إعلامية فلسطينية، منها ما تعرض للحذف، وأخرى تلقت إشعار تهديد بالحذف.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعى شركة فيس بوك، بمحاربة المحتوى الفلسطيني والانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي.

ففى العام الماضي، ربطت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في تقرير لها بين شكاوى الفلسطينيين من قيود تفرضها فيسبوك على المحتوى الخاص بهم ووجود ارتباط مصالح اقتصادية بينها وبين إسرائيل.

وأشارت المديرة التنفيذية للمؤسسة مها الحسيني، إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لفيسبوك أتاح لها التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني، ووصل الأمر إلى حد اعتقال عشرات فلسطينيين لمجرد استخدامهم حقهم في حرية التعبير، وفقا للشرق الأوسط.

كما نبهت الحسينى إلى شكوى منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية مرارا وتكرارا من تقييد المحتوى على فيسبوك، وهو ما يمكن ربطه بضغوط إسرائيل على الشركة العالمية.

ولفتت الحسينى إلى تكرار زيارات كبار مسؤولي فيسبوك إلى إسرائيل، وإبرام اتفاقات بينهما بدعوى محاربة التحريض، مما أسفر عن تقييد شديد للمحتوى الفلسطيني، بينما لم يتم التعامل مع المحتوى الإسرائيلي الذي يدعو لنشر الكراهية والدعاية ضد الفلسطينيين إلا نادرا.

وشددت مؤسسة إمباكت الدولية على أنه يجب على الشركات المتعددة الجنسيات، مثل فيسبوك، الالتزام بالضوابط الأخلاقية الخاصة بها، والتي تدعو لتعزيز حرية التعبير ورفض الكراهية والعنف واحترام كرامة الإنسان وحياته. 

يذكر أن فيسبوك أغلقت العام الماضي وهذا العام عشرات الصفحات لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعظم الصفحات التي أغلقت تحظى بمتابعات واسعة، وكانت إسرائيل ضغطت لهذا الغرض.

وكشفت وزارة القضاء الإسرائيلية في تقارير سابقة أن إدارة موقع فيسبوك استجابت عام 2017 لما يقرب من 85 في المائة من طلبات إسرائيل، لإزالة بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل.

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