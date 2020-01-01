عبير موسى: المعارضون لسحب الثقة من الغنوشي سيلعنهم التاريخ (فيديو)

شاركت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، منذ قليل، بثًا مباشرًا على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأكدت استمرار اعتصام نواب الدستوري الحر بمقر مجلس النواب.وعلّقت «موسى» على تصريحات أعضاء مكتب المجلس، بأن التيار الديمقراطي يقف أمام تمرير عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، قائلةً: «نحن قلنا من قبل لا يهمنا من يكتب العريضة أو من يقدمها المهم هو أن تكون قانونية».وأضافت: «من سيتسبب في إسقاط عريضة سحب الثقة من الغنوشي سيلعنه التاريخ، فهو خائن لتونس، ولن تنفع أي شعارات رنانة أو ثورجية».وتابعت: التيار الديمقراطي يجب عليه أن يقرر إذا ما كان يريد وقف تمرير عريضة سحب الثقة وتسليم تونس للإخوانجية وجماعة التكفير- في إشارة منها إلى حركة النهضة ورئيسها- أم سيفضل التيار الديمقراطي منح تونس الاستقلالية وتخليصها من المتطرفين، مضيفةً: «حقدكم على عبير موسي والدستوري الحر لن يشفع للتيار الديمقراطي عند التونسيين إذا وقفوا أمام تمرير عريضة سحب الثقة».وطالبت حزب التيار الديمقراطي التونسي بوضع مصلحة تونس أمام كل الخلافات، وقالت الغنوشي يتلاعب بكم لكي ترفضوا امضاءات الدستوري الحر، مشيرة إلى أن الجميع يطالب برحيل الغنوشي من البرلمان وإذا وقف التيار الديمقراطي أو أي طرف آخر أمام رغبة الشعب التونسي سيلعنه التاريخ.وأكدت على استمرار الدستوري الحر على الاعتصام لحين تعيين الجلسة العامة لسحب الثقة من الغنوشي.