2238 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وأضافت الوزارة، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه تم تسجيل 3092 حالة شفاء جديدة من الفيروس.وتواصل الصحة السعودية الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للإصابات بـ"كورونا"، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية للوزارة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل فى سرعة احتواء الأزمة بشكل أفضل.