إسرائيل تطور طائرات الشبح "F 35" سرًا بالتعاون مع أمريكا

نفذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية سرية لتطوير طائرات الشبح "F 35"، والتي اشترتها تل أبيب في وقت سابق من واشنطن.ووصل وفد هندسي وفني من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، منذ أسبوعين بشكل سري، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، بهدف تحديث برمجيات طائرات الشبح "F 35"، التي يحتاجها الطيارون في الحرب الإلكترونية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وعمل الوفد الهندسي الفني الأمريكي داخل قاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية، التي تضم طائرات F 35، وشمل تطوير البرامج حجب الرادارات الأرضية، والتشويش على الصواريخ طراز "أرض - جو"، والتمكن من اكتشاف الطائرات المعادية، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي.وأمر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتخصيص 3.3 مليار شيكل إضافية لميزانية الجيش، بهدف تمويل الأنشطة الحالية له، والجدار العازل على حدود قطاع غزة، والأنشطة الهامة التي لا تحتمل التأخير.