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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استمرار محاضرات اليوم الرابع من ورشة «ثقافة الطفل»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:04 م
ورشة ثقافة الطفل
ورشة ثقافة الطفل
ايهاب مصطفى
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أكدت الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم مهارات الأطفال، أهمية ومهارات التواصل معهم ليكونوا قادرين على اكتساب هويتهم الاجتماعية، وصقل ذلك الجانب في شخصيتهم والتي يمكن غرسها من خلال عملية إدماج القيم والأفكار والعادات التي يرضى عنها المجتمع؛ مع الألعاب والحكايات أو الأساطير المحببة من قبل الأطفال، والتي تساعد بدورها في زيادة خبراته وتوسيع معارفه وتزايد التحصيل المعرفي وتوسع خبراته ومداركه.

وتابعت: "وقلما تُذكر الطفولة دون أن يرافق ذكرها معاني بهجة الحياة واستمرار الوجود، وقلما تذكر الطفولة دون أن يرتبط ذكرها بالكثير من مفاهيم وأساليب التربية والتنشئة، من هنا يمكننا أن نتساءل كيف تساعدنا الثقافة في تطوير المهارات الإدراكية للأطفال".

يأتي ذلك استمرارا لمحاضرات اليوم الرابع من ورشة "ثقافة الطفل" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب،وإعداد القادة الثقافيين لستة عشر متدربا من العاملين بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة للهيئة.

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