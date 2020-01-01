ضبط مدير مصنع شيكولاتة فاسدة بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص؛ لتصنيع الشوكولاتة، بمركز المنتزه أول.وتبين حيازته 2،026 طن سلع غذائية "شيكولاتة، مكسبات طعم ورائحة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.