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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جنازة شهيد «بئر العبد» فى الغربية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:09 م
جنازة شهيد بئر العبد
جنازة شهيد بئر العبد
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تقدم العميد أيمن فكرى، المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، الجنازة الشعبية للشهيد كمال حسين ضبش المقيم بعزبة الدكتور التابعة لقرية كفر ديما بمركز كفر الزيات، بحضور محمد فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد غفير من أهالى القرية.

وردد أهالى القرية بترديد هتافات منها «الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح واحنا حنكمل المشوار».

وسادت حالة من الحزن بين أهالي عزبة الدكتور التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعدما تأكّد نبأ استشهاد المجند كمال حسين ضبش في عملية إرهابية استهدف فيه هجوم للعناصر التكفيرية أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير اليوم فور وصول الجثمان إلى مسقط رأسه.

وطاردت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فردًا تكفيريًا منهم فرد يرتدي حزامًا ناسفًا، ودمرت 4 عربات منها 3 عربات مفخخة.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين، استشهد اثنان من أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرون أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها في تأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
جنازة شهيد بئر العبد
جنازة شهيد بئر العبد
جنازة شهيد بئر العبد
جنازة شهيد بئر العبد

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