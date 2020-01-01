نيويورك تايمز: أردوغان يسعى لإقناع العالم بإعادة «الخلافة»

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يراه المجتمع الغربي وهو يصلي في آيا صوفيا.وتابعت أن حفل إعادة تحويل المتحف لمسجد يمثل أهمية كبيرة لدى أردوغان فهي صورة يرغب أن يراه العالم بها وهو يستعيد أمجاد الدولة العثمانية، وأن هذه خطواته لتحقيق الخلافة.بالنسبة لأردوغان، فإن قرار إعادة تحويل آيا صوفيا، الذي بني في القرن السادس ككاتدرائية بيزنطية، يمثل استعادة ثانية للنصب التذكاري بعد غزو الإمبراطورية العثمانية لإسطنبول عام 1453.وفي 10 يوليو، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا مرسومًا صدر عام 1934 حول آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، وأعاده مرة أخرى إلى مسجد، وقد واجه القرا د احتجاجًا من قبل الحكومات والمؤسسات الغربية.رفع العمال في إسطنبول سواعدهم لإعداد الهيكل الأيقوني لأول صلاة منذ عقود ستقام في 24 يوليو، في حفل يحضره أردوغان وكبار الشخصيات في الدولة.ونقلت الصحيفة مقال سليم كورو، المحلل في مؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية التركية، قوله "سيرغب أردوغان في أن يراقبه العالم الغربي عن كثب بشكل خاص".