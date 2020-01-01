تفاعل كبير على هاشتاج «كلنا الجيش المصري» تزامنا مع إحباط هجوم بئر العبد

جدد النشطاء تفاعلهم مع هاشتاج كلنا الجيش المصري، بعد واقعة هجوم عناصر تكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية، بمدينة بئر العبد، والذي انتهى بمقتل التكفيريين واستشهاد بطلين من أبطال القوات المسلحة، وإصابة 4.وحرص النشطاء على تأييد الجيش في وقت التصدي للهجوم داعين له بالتوفيق والقضاء على العناصر الإرهابية، معربين بعد ذلك عن فرحة عارمة بمقتل 18 تكفيريا.ونجحت قواتنا فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.وقامت قوات التأمين للارتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.ودشن النشطاء هاشتاج كلنا الجيش المصري، أمس لتأييد قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا في حال استدعت الأوضاع ذلك.