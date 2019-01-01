الإحصاء: 17 براءة اختراع مصرية خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد براءات الاختراع المصرية المحولة لجهاز تنمية الابتكار بلغت 17 اختراعا خلال عام 2019، 13.3% منها فقط ما تم تسويقه بعدد اخترعين، مقابل 15 اختراعا لم يتم تسويقه.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن العدد الأكبر من براءات الاختراع المصرية كان فى مجال الأجهزة والأدوية الطبية بـ3 اختراعات جميعها لم تسوق، ومجال المعدات الزراعية والوسائل التعليمية بعدد 3 براءات اختراع بكل منهما، وبراءة اختراع واحدة بكل من مجال الأمن والسلامة وميكانيكا السيارات والصناعات الميكانيكية.