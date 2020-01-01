وزيرة الهجرة تكشف كواليس زيارة نجوى إبراهيم وطبخها «ورق عنب»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كواليس زيارة الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، منزلها، وإعدادهما "ورق عنب" مع بعضهما، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت على خلفية لقاء جمعهما فى برنامج "بيت العائلة".وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عبر القناة الأولى المصرية، أن لقاءهما الأول عقب توليها حقيبة الوزارة مع الإعلامية نجوى إبراهيم أحدث بينهما علاقة قوية، وتابعت: "تمت استضافتى فى برامج كثيرة جدًا، ولكن هذا اللقاء أثر فيّ كثيرًا، لأنها خدتنى فى حتة تانية خالص بأسلوبها الرائع".وتابعت: "لمجرد أنى سمعت اسم ماما نجوى، السعادة التي كانت جوايا أنى هشوفها كانت غريبة جدًا.. مكنتش متخيلة فعلًا.. ولما سألتنى عن معرفتى بالطبخ قلت لها نعم أعرف وبعرف أطبخ ورق عنب.. فقالت لى خلاص أنا هجيلك البيت.. ولما جت أنا كنت عملت ورق العنب.. فقالت لا هنبدأ من جديد.. وفعلًا عملنا ورق عنب من جديد".