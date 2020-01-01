«التعليم» تكشف عن المادة الأقل نجاحًا فى امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة أعلى من السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن أقل نسبة نجاح تم تسجيلها كانت 87%، وكانت في مادة التفاضل والتكامل.أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة من صميم المناهج الدراسية، موضحًا أن بعضها يقيس مستوى فهم الطالب، وليس حفظه وليس من الضروري أن يكون السؤال بنصه في المادة.وطمأن الطلبة بأن تنسيق الجامعات يعود على الكل، لأن الفرص متكافئة، منوها إلى أنه جارٍ التحقيق في وقائع الغش الجماعي، لافتا إلى أنها لا تزيد عن واقعتين.وأوضح أن هناك تكتيكا معين في التصحيح لكشف الغش الجماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لافتًا إلى أنه في كل امتحان كان هناك ما بين 5-20 حالة غش وتم القبض عليهم، وكان هناك بعض حالات بها تطابق في الإجابات وتم اتخاذ الإجراءات.