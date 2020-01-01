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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صيدلية تبيع «بودرة مغشوشة» على أنها أدوية بالغربية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:38 م
صيدلية
صيدلية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الإدارة الصحية بكفر الزيات، برئاسة الدكتورة فايزة راغب، مديرة الإدارة، من ضبط صيدلية كبرى بقرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين، على أنها أدوية بينما هي في الحقيقة عبارة عن بودرة مغشوشة.

وكانت الإدارة الصحية بكفر الزيات تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب، شكلت لجنة ضمت كلا من الدكتور محمد الشاذلي، والدكتور محمود على، والدكتورة مروة سالم، مفتشي الصيدليات بالإدارة الصحية، تحت إشراف الدكتور خالد أصيل مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، ومفتشي مديرية التموين بالغربية، للمرور على الصيدليات، حيث فوجئت اللجنة خلال مرورها على إحدى الصيدليات بقرية دلبشان بعثورهم على شيكارة بيضاء اللون بداخلها بودرة ومسحوق أبيض اللون، مدون عليها عبارات باللغة الإنجليزية موجودة داخل الصيدلية بغرض التصنيع والتعبئة، وتزن ٢٥ كيلو جرام، إلى جانب كيس أبيض ليس به أي بيانات وبداخلها مسحوق أبيض مجهول المصدر ولا توجد أي بيانات لإنتاج يزن ٤ كيلو جرامات. 

كما عثرت اللجنة على جراكن بها سوائل بيضاء مجهولة، وأكياس معبئة ومدون عليها بعض أسماء الأدوية، وكذلك برطمان به مسحوق أصفر، ومدون عليه كلمة ثوم بدون بيانات صلاحية، وتم أيضا العثور على 50 كمامة غير موجود فواتير لها ومجهولة المصدر، وجهاز حراري لتجفيف الرطوبة وطبعة مدون عليها بعض أسماء الأدوية لطباعة الاستيكارات.

واكتشفت اللجنة أيضا خلال فحص الصيدلية وجود ٣٠ عبوة بلاستيك خضراء اللون بغرض تعبئة الأدوية بدون بيانات، وتم ضبط ٣٥٠ عبوة فارغة بيضاء بدون غطاء، وضبط ١٠٠٠ كبسولة زرقاء فارغة معدة للتعبئة، و١٠٠ كبسولة شفافة أخرى فارغة تزن ١٣٠ جراما، كما تم ضبط مستلزمات مجهولة المصدر وعبوات فارغة لتعبئة الأدوية الغير مرخصة مما يعد مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات، وإخطار الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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