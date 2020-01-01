إحالة مسجل خطر بـ200 جرام هيروين في السلام للجنايات

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات لاتهامه في حيازة ٢٠٠ جرام من الهيروين المخدر.كان قسم شرطة السلام تلقي معلومات مفادها قيام مسجل خطر بحيازة والاتجار في المواد المخدر وبعمل التحريات اللازمة.تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم "ر.ط ا" مسجل خطر، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت ٢٠٠ جرام مبلغ مالي وميزان حساس وسلاح أبيض وهاتف محمول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.