بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجانهم الامتحانية

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة، على لجانهم الامتحانية، في آخر أيام الامتحانات للعام الدراسي 2019-2020، والذى شهد إجراءات غير مسبوقة من اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، موزعين على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى اليوم 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).وأدى الطلاب الأحد الماضي (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، واليوم الثلاثاء 21 يوليو يؤدون امتحان (الجبر والهندسة الفراغية).