«أمين النواب»: آخر جلسة سرية للبرلمان كانت منذ 50 عاما

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن مجلس النواب لم يعقد في تاريخه إلا 6 جلسات سرية، آخرها سنة 1970، مؤكدا أن التصويت اليوم كان بحضور 510 نواب بالإجماع.ولفت الأمين العام لمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إلى أن البرلمان استعرض في جلسة اليوم، قرارات مجلس الدفاع، وانتهت الجلسة، بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.ووصف أمين المجلس، جلسة اليوم بأنها جلسة تاريخية، مؤكدا أنه في تاريخ الجلسات البرلمانية لم يعقد سوى 6 جلسات سرية، آخرها عام 1970، ثم جلسة اليوم السابعة، لمواجهه تهديدات الخط الاستراتيجي الغربي.