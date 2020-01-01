أستاذ إعلام: وضع المصالح القومية أساس للتغطية الإعلامية

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الالتزام الأساسي لوسائل الإعلام في أي بلد، يتمثل في حماية المصالح القومية والدفاع عن البلاد ضد كل ما يهددها، سواء كان نظام الدولة ليبراليا أو غير ليبرالي.وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن كل ما يمس مصالح البلاد، يتأثر به الأفراد ويؤثر في سير كل العمليات، لذلك فإن جميع مواثيق الإعلام تضع المصالح القومية من ضمن المحددات الرئيسية للتغطية الإعلامية.وأوضح أن بيان مجلس النواب أكد أهمية التزام وسائل الإعلام بحماية المصالح القومية والدفاع عنها والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والموضوعية، فضلًا عن محاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتردد عبر وسائل الإعلام المعادية بغرض تفتيت وحدة الجبهة الداخلية للدولة.وأكد، أن هناك حالة اصطفاف وطني وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة، منذ إعلان مجلس الدفاع الوطني بيانه اليوم، بحماية الدولة لجميع المصالح الدولية، وإرسال جنود لخارج البلاد لحماية أمنها القومي من أي أعمال إرهابية في الاتجاه الغربي.وأشار إلى أن مصر تؤكد الحل السلمي والسياسي، ولكنها جاهزة لأي تطورات قد تمس الأمن القومي في ليبيا.